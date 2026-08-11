Trasmed y la UV trasladan la experiencia del eclipse a alta mar

Valencia, 11 de agosto de 2026. El recorrido del Valencia-Ibiza-Valencia del 11 y 12 de agosto será mucho más que un viaje cualquiera. Trasmed y la UV han preparado una experiencia única para el visionado del eclipse desde el buque. Jana Peiró, directora Comercial de Pasaje y Marketing de Trasmed ha asegurado que gracias a la colaboración de la universidad serán capaces de ubicar al barco "en el punto, hora y orientación concreta" para no perderse nada. Además, se dotará a la experiencia de divulgación astronómica del suceso y de actividades para sus integrantes.