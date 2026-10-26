Los traspasos a Galicia de permisos de trabajo a extranjeros se cerrarán el 5 de noviembre

Santiago de Compostela, 26 de octubre de 2026. Los traspasos a Galicia de permisos de trabajo a personas extranjeras y de aeródromos no esenciales se cerrarán, en principio, en una comisión bilateral en la comunidad en la que participará el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el próximo jueves 5 de noviembre. Lo ha avanzado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al término de la reunión semanal del Ejecutivo. "Seguimos creciendo en autogobierno con sentido, como decimos siempre, con transferencias útiles, transferencias que podamos gestionar para mejorar la vida de las personas", ha aseverado.