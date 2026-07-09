Una treintena de delegaciones participarán en la primera Conferencia por la Cultura Palestina

Madrid, 9 de julio de 2026. Alrededor de una treintena de delegaciones participarán del 14 al 16 de julio en la primera Conferencia Ministerial por la Cultura Palestina que organizan el Ministerio de Cultura español y el palestino con la intención de que salgan "instrumentos políticos y económicos concretos" de apoyo a la cultura de Palestina, según ha anunciado en rueda de prensa el ministro Ernest Urtasun."La idea es crear una alianza por la reconstrucción de Palestina, juntar esfuerzos y hacer un mapa de lo que ha ocurrido allí, y que surjan nuevas posibilidades de financiar proyectos de reconstrucción, como ya hicimos en Ucrania. Aspiramos a que salgan instrumentos concretos de apoyo a la cultura palestina, tanto políticos como económicos", ha asegurado Urtasun, quien ya anunció esta iniciativa el pasado 23 de junio durante su comparecencia en la Comisión de Cultura en el Congreso de los Diputados.