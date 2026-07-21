Tres estudiantes crean una aplicación para “resolver los problemas” en los pisos de alquiler

Valencia, 21 de julio de 2026. Los cofundadores de doMate, Andreu Bernabéu y Juan Company, hablan de que se trata de una aplicación que "resuelve los problemas" que hay en el alquiler compartido; para los inquilinos, "se les ofrece la posibilidad de encontrar a compañeros de piso compatibles o un piso en una zona de búsqueda"; al propietario, "seguridad y un entorno de confianza para que pueda elegir mejor". Los estudiantes de la UPV explican que la aplicación surge "viendo los problemas en el mundo real" y que el objetivo es "hacer que la convivencia en un piso sea lo más justa y transparente posible". La aplicación es útil porque "se puede elegir con seguridad viendo un historial de registro de valoraciones, viendo el perfil de los inquilinos, definir qué tipo de inquilino para su piso y comunicación entre sí con una privacidad intacta".