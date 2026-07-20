Trump aparca el choque con España y felicita a La Roja por el Mundial: "No tengo tensión"

Madrid, 20 de julio de 2026. Del choque diplomático al reconocimiento deportivo. Después de meses de desencuentros con el Gobierno español por el gasto en Defensa, Donald Trump aparca la política para celebrar el triunfo de La Roja en el Mundial. "He hablado con España y los he felicitado por tener un gran equipo... No tengo ninguna tensión con nadie", ha asegurado el presidente de EEUU. Sus declaraciones llegan apenas unas horas después de la final, marcada también por una imagen muy comentada: Trump permaneciendo junto a los jugadores españoles durante la celebración del título, incluso mientras Gianni Infantino intentaba apartarlo del centro de la escena antes del levantamiento del trofeo. El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes. (Fuente: Europa Press, The White House, Sefutbol)