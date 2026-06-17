Trump asegura que volverá a atacar Irán si ambas partes no alcanzan un acuerdo

Évian (Francia), 17 de junio de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que ordenará bombardear Irán en caso de que no se llegue a un acuerdo con sus autoridades dentro del plazo de 60 días estipulado para ello a partir de la firma del memorando de entendimiento. "Es un memorando de entendimiento. Si no se firma en 60 días, no hay problema. Volveremos a bombardear. No quiero hacerlo porque es muy bueno, pero quizás tengamos que hacerlo porque jamás les permitiremos tener un arma nuclear", ha señalado en una rueda de prensa desde la localidad francesa de Évian, donde esta semana tiene lugar una cumbre de dirigentes del G7. (Fuente: White House)