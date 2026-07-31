Trump avisa de que EEUU estará como Ceuta "dentro de tres años" si ganan los demócratas

Madrid, 31 de julio de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado la "terrible" crisis migratoria que atraviesa durante las últimas horas la ciudad autónoma de Ceuta, escenario de la incursión ilegal de unas 60.000 personas procedentes de Marruecos, y ha pronosticado que ocurrirá lo mismo en Estados Unidos si la oposición del Partido Demócrata gana las elecciones de 2028. (Fuente: Europa Press / Gob. Ceuta / White House / EBS) El uso y difusión de los brutos remitidos conllevará obligatoriamente el pixelado de las caras de los agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como los menores. Igualmente se deberá pixelar a los testigos en juicios y a los acusados no condenados por sentencia firme que no sean personas públicas, según la normativa estatal. Europa Press no se hace responsable de un uso distinto al aquí indicado. Asimismo, en caso de que los vídeos o algún fragmento de estos sean publicados en canales de Youtube u otras plataformas similares, Europa Press no se hace responsable de las medidas o reclamaciones que terceros pudieran llevar a cabo en función de los derechos de autor o propiedad intelectual de las imágenes.