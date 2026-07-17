Trump desclasificará documentos que apuntan a una supuesta injerencia electoral de China

Madrid, 17 de julio de 2026. Donald Trump vuelve a poner en duda la seguridad del sistema electoral de Estados Unidos. El presidente ha anunciado la desclasificación de documentos de inteligencia que, según asegura, demostrarían una injerencia de China en las elecciones. "Desde el ciclo electoral de 2020, la República Popular China llevó a cabo lo que se considera la mayor filtración de datos electorales de la historia, lo que resultó en la adquisición ilícita por parte de China de 220 millones de registros de votantes estadounidenses", ha asegurado el mandatario. (Fuente: Europa Press, The White House, Télam)