Trump insiste en el Día de la Independencia que el comunismo "es un cáncer"

Washington, 5 de julio de 2026. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha coronado esta pasada noche los eventos de celebración del 250º aniversario del país con un discurso en el National Mall de Washington D.C. en el que ha repetido una vez más los temas que han caracterizado a sus diatribas de los últimos días, durante los prolegómenos a estos eventos: el comunismo, insistió esta pasada noche es un "cáncer" para el "imperio de la libertad" que abandera el mandatario. (Fuente: The White House)