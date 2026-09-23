El TS confirma cuatro años de cárcel para el futbolista Santi Mina por abuso sexual a una mujer

Almería, 23 de septiembre de 2026. El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la condena a cuatro años de prisión impuesta al futbolista Santiago Mina por un delito de abuso sexual a una mujer en julio de 2017 en una furgoneta estacionada en las proximidades de una discoteca de Mojácar (Almería). Según la sentencia, "el acusado aprovechó la proximidad, la sorpresa y la situación en que se encontraba la perjudicada para ejecutar dos actos sexuales inconsentidos". (Fuente: Canal Sur Pool / Imágenes Cedidas)