TSJA, Junta y Audiencia de Córdoba valoran fortalecer las relaciones institucionales

Córdoba, 17 de septiembre de 2026. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río; el vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta, Manuel Gavira, y el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, han valorado este jueves fortalecer las relaciones institucionales y acercarse a la sociedad para que tenga confianza en la justicia y que haya un mejor servicio, tras resolver problemas de medios personales, informáticos y de sedes.