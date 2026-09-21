TSJCM abre el año judicial reclamando cubrir 21 plazas

Albacete, 21 de septiembre de 2026. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Pilar Astray, ha ofrecido una rueda de prensa previa al acto solemne de apertura del curso judicial donde ha expuesto los datos más significativos de la memoria judicial, apuntando que si bien eran 42 las plazas que urgía cubrir el pasado año, solo se han solventado la mitad y restan otras 21 por completar, con especial urgencia en las audiencias provinciales de Toledo, Ciudad Real, Albacete y Guadalajara.