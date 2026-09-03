El TSJM archiva la queja contra Peinado por dudar de los policías de Begoña Gómez

Madrid, 3 de septiembre de 2026. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado dar carpetazo a la queja contra el juez del 'caso Begoña Gómez', Juan Carlos Peinado, que interpuso el Sindicato Unificado de Policía (SUP) por sugerir que policías podrían ayudar a la esposa del presidente del Gobierno a fugarse, ya que no aprecia falta de desconsideración. Así consta en una resolución, recogida por Europa Press, con la que se archiva la queja que el sindicato policial presentó ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), "al no ser los hechos denunciados constitutivos de la falta prevista". (Fuente: CGPJ/Pool RTVE/Europa Press)