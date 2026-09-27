Turull defiende "parar los pies" a fondos buitre sin criminalizar a pequeños propietarios

Bilbao, 27 de septiembre de 2026. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha defendido que su partido es favorable a "parar los pies" a los fondos buitre, pero ha pedido al Gobierno que no mezcle el decreto de vivienda con medidas que lo que hacen es criminalizar al pequeño propietario algo que, apunta, ocurrió con el decreto ómnibus con las pensiones. "El Gobierno lo sabe. Si quieren mezclar cosas, no van a tener nuestro voto. Y creo que aquí todos los partidos hemos de hacer un esfuerzo", ha dicho en declaraciones a los medios este domingo desde las Campas de Foronda de Vitoria-Gasteiz, donde ha participado en el Alderdi Eguna del PNV.