Publicado 19/09/2026 13:01:13 +02:00CET

Turull (Junts): "Sánchez y Feijóo usan Catalunya como escenario de sus batallas campales"

Barcelona, 19 de septiembre de 2026. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visiten Catalunya este domingo "para usarla de escenario de sus batallas campales". "Vienen aquí a hacer teatro. Vienen aquí de nuevo a hablar desde Catalunya, pero no sobre Catalunya", ha dicho este sábado en declaraciones a los medios junto al candidato de Junts a la alcaldía de Barcelona, Jordi Martí, desde el barrio de Sants. Turull ha afirmado que solo las fuerzas políticas de "obediencia estrictamente catalana" defienden los intereses de los catalanes y ha puesto de ejemplo la mejora de condiciones para acceder a la ley de la dependencia. Por eso, ha dicho que ambos líderes políticos podrían ahorrarse la visita a Gavà y Badalona de este fin de semana: "Con lo único que se pondrán de acuerdo es que al final los platos rotos, al final la fiesta, entre comillas, siempre la pague Catalunya".