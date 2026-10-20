Turull (Junts) ve en la decisión del TS una victoria del independentismo y una "capitulación"

Barcelona, 20 de octubre de 2026. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha celebrado este martes la decisión del Tribunal Supremo de aplicar la amnistía a los líderes condenados del 1-O, que considera una victoria del independentismo y una "capitulación". "Hoy ha quedado acreditado que votar a favor o en contra, pero votar sobre la independencia de Catalunya, no es ningún delito. Es una enmienda a la totalidad a todos los que en el 1-O quisieron hacer más de justicieros que de jueces", ha dicho en declaraciones a los medios. (Fuente: Junts)