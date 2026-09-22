Turull ve en el fallo del TC una desautorización a los jueces que hacen "activismo político"

Barcelona, 22 de septiembre de 2026. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha considerado este martes que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) supone una desautorización absoluta "a todos los jueces y magistrados que han preferido hacer política, activismo político, en vez de cumplir su deber de aplicar la Ley de Amnistía". Lo ha manifestado en una rueda de prensa después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya encaminado su aval a amnistiar la malversación del 'procés' al aceptar el magistrado ponente del primer recurso de amparo, José María Macías, que defiende la negativa del Tribunal Supremo a perdonar ese delito, redactar una decisión con el sentido de la mayoría, favorable a aplicarla.