UAX gradúa a 9.500 alumnos en un curso marcado por la innovación con visión global

Madrid, 15 de junio de 2026. La Universidad Alfonso X el Sabio ha celebrado la graduación de casi 9.500 alumnos en un curso marcado por la innovación, la cocreación de programas formativos con empresas y la proyección internacional. La promoción 2026 pasará a formar parte de una comunidad de 65.000 alumni, hoy profesionales que contribuyen al desarrollo económico y social en distintos ámbitos. Durante el curso 2025/2026 el ámbito sanitario ha jugado un papel central con la inauguración de la Clínica de Psicología UAX o el impulso de nuevos programas formativos. La universidad ha reforzado también su modelo en otros ámbitos de alta demanda como Negocios, Tecnología, Ingeniería, Deporte y disciplinas creativas, impulsando perfiles híbridos con visión global para un mercado en constante transformación. La investigación y la innovación han vuelto a situarse como eje vertebrador de la misión de UAX junto con las alianzas con entidades líderes, fundamentales para acercar la formación a la realidad profesional. Los nuevos graduados han contado con unos padrinos de excepción: el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el cirujano Antonio de Lacy y Matías Rodríguez, presidente de Santander Universidades y vicepresidente de Universia. El acto de graduación ha sido el colofón a un curso marcado por la evolución del modelo formativo, preparando a sus alumnos para afrontar cualquier reto en su futuro profesional.