UE aplica desde hoy reglas para que los coches tengan un 25% de plástico reciclado en 10 años

Madrid, 13 de agosto de 2026. La Unión Europea comenzará a aplicar este jueves sus nuevas reglas sobre diseño, producción y tratamiento de los vehículos al final de su vida útil, que obligará a los fabricantes europeos a utilizar al menos un 25% de plástico reciclado en la composición de los coches nuevos que saquen al mercado a partir de 2036, con un primer objetivo intermedio de un 15% a los seis años, además de introducir requisitos para facilitar el desmontaje, la reutilización y el reciclaje de sus componentes. (Fuente: Europa Press / EBS)