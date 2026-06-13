La UE lanza una campaña para sensibilizar sobre víctimas de delitos y reforzar sus derechos

Madrid, 13 de junio de 2026. El director adjunto de la Representación de la Comisión Europea en España, Nikolaos Isaris, ha presentado este sábado en Madrid la campaña europea "Mantén los ojos abiertos", una iniciativa para concienciar a la ciudadanía sobre las víctimas de delitos, afirmando que "alrededor de 75 millones de personas son víctimas de un delito de algún tipo, delitos de violencia de género, de racismo, ciberacoso, etc." Isaris ha subrayado que detrás de cada cifra existe una realidad humana, una persona, una familia y una historia", y ha insistido en que el objetivo principal de esta campaña es que "estas víctimas sepan que hay apoyo y hay recursos para acompañarles en su recuperación de lo ocurrido".