UGT reclama a Airbus una reunión urgente para avanzar en negociaciones

Madrid, 2 de septiembre de 2026. El responsable de política industrial de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, Juan Antonio Vázquez, ha denunciado la falta de voluntad negociadora de la dirección de Airbus en Tablada, tras confirmar que la empresa ha dado por concluida una de las dos mesas de negociación paralelas que se encontraban abiertas, mientras que ha solicitado formalmente una reunión en el marco de la compañía para continuar avanzando en el diálogo y alcanzar un posible acuerdo que ponga fin a la huelga indefinida convocada desde el 24 de agosto.