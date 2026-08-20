Última hora de los incendios que afectan Aldea del Fresno y Pinofranqueado

Madrid, 20 de agosto de 2026. El incendio forestal en Aldea del Fresno, en Madrid sigue una evolución "muy favorable" continuando a lo largo de la mañana de este jueves con las tareas de refresco y de remate del perímetro, donde ya se han quemado aproximadamente unas 300 hectáreas. Por su parte, los vecinos de tres de las once alquerías que permanecían evacuados debido al incendio de Pinofranqueado, en la comarca de Las Hurdes han podido regresar a sus casas. (Fuente: UME/GUARDIA CIVIL/ EUROPA PRESS)