Última hora de los incendios de Pinofranqueado, Niebla y Peñas de Riglos

Madrid, 19 de agosto de 2026. El vicepresidente, consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, ha avanzado que "al 99 por ciento" el incendio declarado este pasado martes en Pinofranqueado, en la comarca cacereña de Las Hurdes, ha sido intencionado. Por otra parte, los vecinos de Berrocal vuelven a sus casas, tras estabilizarse el incendio de Niebla y finalmente desde el Gobierno de Aragón se ha dado permiso este miércoles para que los vecinos de Villalangua, Salinas de Jaca, Santa María de la Peña, Bailo y Larués --en torno a 339 de los 1.049 desalojados-- puedan regresar a sus casas, días después de ser desalojados por el avance de las llamas del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca). (Fuente: UME/BRIF/EUROPA PRESS)