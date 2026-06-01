El ultraderechista De la Espriella disputará al izquierdista Cepeda la Presidencia colombiana

Colombia, 1 de junio de 2026. Colombia se encamina a una segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio tras unas elecciones marcadas por la polémica. El candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella ha sido el más votado en la primera ronda con cerca del 44 por ciento de los sufragios, seguido muy de cerca por el aspirante de izquierdas Iván Cepeda, que ha obtenido algo más del 40 por ciento. Conocidos los resultados, el primero en pronunciarse ha sido el propio De la Espriella para celebrar el resultado. Sin embargo, el resultado ha sido cuestionado por Cepeda, que pide aclarar un supuesto desfase electoral. Las acusaciones han sido respaldadas el presidente colombiano, Gustavo Petro, que asegura no aceptar el preconteo electoral al denunciar supuestas irregularidades en el censo y en el sistema informático utilizado para el recuento. (Fuente: De la Espriella, Iván Cepeda, Europa Press)