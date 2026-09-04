Ulysses despliega 240 dispositivos para estudiar la basura marina en Bizkaia

Madrid, 4 de septiembre de 2026. Con el objetivo de estudiar cómo se desplazan y se dispersan los objetos en el mar para profundizar en el conocimiento del movimiento de la basura marina, nace Ulysses, un proyecto orientado a conocer de dónde proceden los residuos en el Golfo de Bizkaia. Ulysses afronta su mayor despliegue hasta la fecha con el lanzamiento de 240 dispositivos de deriva desde un buque científico durante una expedición de aproximadamente un mes. Los dispositivos se distribuirán en distintos puntos del Golfo de Bizkaia para estudiar cómo se desplazan y dispersan los objetos flotantes en el mar. El lanzamiento incluye dos tipos de dispositivos. Los Traveller cuentan con geolocalización, lo que permitirá estudiar en tiempo real cómo se desplazan los objetos en el océano. Los Wooden no incluyen este sistema y su seguimiento se apoya en la colaboración ciudadana: se espera que quien los encuentre comunique el hallazgo a su llegada a la costa. El objetivo del proyecto es doble: por un lado, generar conocimiento científico sobre la basura marina, y, por otro, implicar a la ciudadanía en su estudio. (Fuente: Jordi Dominguez Gris)