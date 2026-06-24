Umas celebra su 45 aniversario con un saldo de 30 millones de euros en primas

Madrid, 24 de junio de 2026. Coincidiendo con la celebración de su 45 aniversario, la aseguradora Umas ha celebrado su Asamblea General Ordinaria de Mutualistas. Un encuentro en el que se han aprobado las cuentas correspondientes al ejercicio 2025, un ejercicio en el que se han alcanzado los 11.000 mutualistas y superado por primera vez los 30 millones de euros. Los resultados obtenidos son reflejo del impacto positivo del proceso de transformación y modernización, que la entidad lleva desarrollando durante los últimos años. Durante la sesión, se ha destacado el fortalecimiento institucional de la entidad y su nombramiento como una de las aseguradoras oficiales de la visita del Papa León XIV a España. La jornada concluyó con el objetivo de UMAS de seguir avanzando en su estrategia de crecimiento y consolidarse como referente para instituciones religiosas educativas y entidades de labor social.