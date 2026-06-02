La UME activada por el incendio de Los Garres (Murcia), que obliga a desalojos preventivos

Murcia, 2 de junio de 2026. Un incendio declarado esta tarde en las pedanías murcianas de Los Garres y Lages ha provocado la activación del Plan Infomur en fase de emergencia, en situación dos, y mantiene en vilo a todo el municipio. Un total de 250 efectivos de la Región de Murcia se encuentran trabajando en la zona, junto a medios locales y del Estado. Unidades del Tercer Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han salido de su base en Bétera (Valencia) de camino a Murcia para ayudar en la lucha contra este fuego, después de ser solicitada por el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras. (Fuente: Europa Press / Popular TV Murcia / UME)