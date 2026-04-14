La UNIA celebra su día con el reconocimiento a sus investigadores, docentes y trabajadores

Málaga, 14 de abril de 2026. El rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García, ha presidido en la Sede Tecnológica de Málaga el Día de la UNIA. Junto al rector, han participado en este acto la viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Lorena Garrido, y la secretaria general de la UNIA, María José Trigueros; y ha contado con la asistencia, entre otros, de los exrectores de esta universidad José Martín Delgado y José Sánchez Maldonado; así como miembros del actual equipo de gobierno y la dirección de la sede malagueña.