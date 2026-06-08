La Universitat de València se vuelca con los profesores: "Las condiciones son precarias"

Valencia, 8 de junio de 2026. La portavoz de la plataforma de los sindicatos de la UV y alumna de Trabajo Social, Altea Gomis, explicaba que desde la Universitat de València se quiere reivindicar "una escuela pública y de calidad" en la quinta semana de huelga de docentes en la Comunitat Valenciana, por ello se han manifestado en la Facultat de Formació del Professorat para denunciar que las condiciones son "precarias" y Conselleria sigue sin hacer "caso" a las reivindicaciones. La UV ha querido dar apoyo a los docentes en una concentración dónde se enfatiza en que los profesores "son los que más preocupados están por el alumnado".