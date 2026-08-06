El universo de La Casa del Dragón de HBO Max llega al País Vasco

Madrid, 6 de agosto de 2026. HBO Max ha querido traer el universo de La Casa del Dragón al País Vasco con una experiencia inmersiva a bordo del espectacular navío Targaryen. Los fans de la serie, precuela de la mítica Juego de Tronos, están de enhorabuena con el reciente estreno de la tercera temporada. Y ahora pueden ir más allá, navegando las costas vascas a bordo de esta joya de la navegación. Paisajes y orografías que los fans conocen muy bien, ya que muchas localizaciones de Juego de Tronos están precisamente ubicadas en el País Vasco, como el icónico San Juan de Gaztelugatxe. La embarcación está inspirada en la impresionante Batalla de Gaznate, uno de los puntos fuertes de la tercera temporada y se ha cuidado hasta el más mínimo detalle para que los navegantes que tenga la suerte de subir a bordo, se sientan como auténticos habitantes de los Siete Reinos. Durante tres días, del 7 al 9 de agosto, el navío estará atracado en el puerto de San Sebastián. Allí curiosos y seguidores podrán acceder a toda una experiencia irrepetible, recorriendo espacios y descubriendo de primera mano los secretos de la Casa Targaryen. Después partirá hacia Bilbao, donde estará en el Museo Marítimo desde la tarde del 10 de agosto hasta el 13 en horarios de 17 a 21 horas, esta experiencia también se acompañará con un pequeña exposición de fotos de la serie y de la costa vasca .Y además unos pocos afortunados podrán disfrutar de una navegación a bordo por la ría de Bilbao. Cada mañana se dispondrá de 50 plazas para vivir esta experiencia premium, mediante reserva previa. Bilbao y San Sebastián serán las dos únicas ciudades españolas para vivir esta experiencia, lo que refuerza un idilio entre el universo Targaryen y País Vasco que viene de lejos y seguirá navegando hacia el futuro.