UPL advierte de que un gobierno pactado con Vox será "malo para todos"

Valladolid, 23 de abril de 2026. El portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, ha advertido este jueves que "un gobierno, sobre todo mediatizado por un grupo de ultraderecha como Vox, no puede ser bueno para nadie, absolutamente". Santos ha insistido en que "un pacto de gobierno que, como ya hemos visto en Aragón y como hemos visto en Extremadura, se va a mediatizar fundamentalmente por el tema de la prioridad nacional, adoptando medidas que además son contrarias al ordenamiento jurídico, es evidente que no va a ser bueno absolutamente para nadie".