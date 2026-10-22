Urtasun afirma que el Frente Amplio sale a "pelear" todas las circunscripciones del Congreso

Barcelona, 22 de octubre de 2026. El ministro de Cultura y número 2 de Comuns-Frente Amplio por Barcelona, Ernest Urtasun, ha afirmado que la coalición sale a "pelear todos y cada uno de los votos de los ciudadanos progresistas" en las listas al Congreso, aunque ha dejado la puerta abierta a casuísticas concretas. En una atención a los medios junto a la secretaria de Estado de Derechos Sociales y coordinadora de Sumar, Rosa Martínez, tras reunirse en Barcelona con representantes de la Taula del Tercer Sector, ha defendido el acuerdo con el PSOE para las listas al Senado en algunas provincias, pero que no lo replicarán en el Congreso de forma general.