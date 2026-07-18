Urtasun exige a Feijóo una disculpa por haber estado "mintiendo" con la amnistía

Barcelona, 18 de julio de 2026. El ministro de Cultura y dirigente de los Comuns, Ernest Urtasun, ha exigido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, una disculpa por haber estado "mintiendo" a la sociedad española asegurando que la Ley de Amnistía no era legal porque, afirma, la amnistía es constitucional y legal a ojos del derecho europeo, después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así lo ha dicho este sábado durante su intervención en el Consell Nacional de los Comuns, en el que también han participado el portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello y la coordinadora de los Comuns Candela López. (Fuente: Comuns)