Urtasun reta a Podemos a demostrar si quiere estar en una candidatura de unidad

Madrid, 21 de septiembre de 2026. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha exhortado a los 'morados' a que aclaren primero si quieren formar parte de una candidatura de unidad para revalidar el Gobierno de coalición progresista en los próximos comicios generales y, en caso afirmativo, están abiertos a trazar alianzas con los 'morados'. "Aquí estamos construyendo una gran plataforma política, con muchas formaciones políticas, para revalidar el Gobierno de coalición progresista. Si Podemos quiere participar ahora de ese esfuerzo, aquí no sobra a nadie", ha lanzado en rueda de prensa este lunes en representación de los partidos que conforman el socio minoritario del Ejecutivo. (Fuente: SUMAR)