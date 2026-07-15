Urtasun sostiene que "no tenemos derecho a olvidar a Gaza y al genocidio"

Madrid, 15 de julio de 2026. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido la "fe irreductible en la cultura como diálogo de paz" en el mundo. "Estamos a más de 3.000 km de la Franja de Gaza: muy lejos físicamente pero muy cerca de su dolor y desamparo. Hoy nos reúne el presente y futuro de un pueblo, no tenemos derecho a olvidar a Gaza y el genocidio. No tenemos derecho a pasar página", ha manifestado en el acto de inauguración de la Conferencia Internacional por la Cultura Palestina celebrado en Madrid.