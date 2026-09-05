La US pide a la Junta financiación "real, suficiente y estable"

Sevilla, 5 de septiembre de 2026. La rectora de la Universidad de Sevilla (US), Carmen Vargas, ha reclamado este sábado "desde la más estricta lealtad institucional" a la Junta de Andalucía una financiación "real, suficiente, estable y previsible" para "recuperar la estabilidad económica" no sólo de la institución hispalense sino de todo el sistema público universitario andaluz. "Cuando prácticamente todo un sistema termina un ejercicio con resultado presupuestario negativo --58 millones de euros en 2025--, debemos preguntarnos si estamos ante muchos problemas individuales de gestión o ante un problema de sistema".