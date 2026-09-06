Usuaria del test respiratorio de Healthy Lungs for Live: "está muy bien que sea gratuito"

Barcelona, 6 de septiembre de 2026. La iniciativa Healthy Lungs for Life, de la European Lung Foundation y la European Respiratory Society ha impulsado actividades en Barcelona. La usuaria del test respiratorio, Paula Endrino ha asegurado que "está muy bien que sea gratuito y abierto a todos los públicos". La project manager de European Lung Foundation, Aleksandra Przystawa, ha expuesto que la concienciación de la ciudadanía sobre la calidad del aire es fundamental para "reclamar a los gobiernos locales mejoras para asegurar la mejora de la calidad del aire". La directora de proyectos de la Fundación Lovexair, Andrea González, ha añadido que con los datos van a hacer un "mapa de la salud respiratoria" del territorio, que les permitirá seguir con su "labor de abogacía para seguir luchando por los derechos de los ciudadanos para un aire limpio". El programa de Barcelona se celebra en paralelo al congreso del Congreso de la European Respiratory Society, que se celebra en la ciudad, y cuenta con la colaboración del Instituto de Salud Global de la Fundación La Caixa; la Universitat de Barcelona; el Barcelona Convention Bureau; la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, y las asociaciones Asma y Alergia, Lovexair, Fenaer y Apepoc. En el congreso, los doctores Pedro Vidau y Rocío Martín Galán, del Hospital de Valladolid, presentarán datos que muestran que cada aumento de 10 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno (NO2) se asocia con un aumento del 6-9% en visitas a urgencias relacionadas con el asma en adultos de 50 años o menos.