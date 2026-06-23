Valencia preparada para las olas de calor con refugios climáticos con aire y bebida

Valencia, 23 de junio de 2026. La responsable de recursos de los CAES en Valencia, Sandra Aguado, incidía en el trabajo de Cruz Roja y el Ayuntamiento de Valencia en los Centros de Atención a las Emergencias Sociales (CAES), que están preparados para la ola de calor que afecta a la ciudad. Valencia cuenta con dos CAES, el de Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet que están abiertos durante todo el año, y el CAES en el Carmen que se abre en alerta meteorológica o urgencias sociales. "Se pretende que durante las olas de calor las personas se refugien en los centros", explicaba la responsable de los CAES, que aseguraba que con el calor las personas "están deseando entrar". La concejala de Servicios Sociales y Mayores en el Ayuntamiento de València, Marta Torrado, argumentaba que el Ayuntamiento está las 24 horas del día "pendiente de las alertas," en caso de alerta se abre el CAES para atender a las personas con "un refugio climático con aire acondicionado y bebidas frescas".