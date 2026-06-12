Una valenciana saca un 9,74 en la general de la PAU: "No sabía si me iba a llegar la nota"

Valencia, 12 de junio de 2026. La alumna valenciana Aitana Gómez, ha sacado la mejor nota de la PAU en la ciudad de Valencia y estudiará Psicología en la Universitat de València, tras sacar un 13,6 sobre 14 contando las asignaturas ponderadas y un 9,74 en la fase general: "Esta mañana no sabía si me iba a llegar la nota". La alumna ha estudiado Segundo de Bachillerato en el IES Maria Carbonell i Sànchez del municipio valenciano de Benetússer, y con "mucho sentimientos" encontrados, se siente "muy contenta" tras haber acabado. Gómez ha decidido estudiar Psicología en la Universitat de València Estudiar porque le interesa el tema de la "salud mental" y "la forma en la que la gente se expresa": "Me ayudaría a mí como persona". Además, resalta que el apoyo de la familia ha sido "incondicional", su hermano, sus padres y sus abuelos: "Cuando alguien hace el Bachillerato lo hace toda la familia".