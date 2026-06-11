Valeria, alumna con mejor nota de la PAU Madrid descubrió su calificación al grabar un TikTok

Boadilla del Monte (Madrid), 11 de junio de 2026. Valeria Fragola, alumna del Miraval International School del municipio de Boadilla de Monte, ha obtenido la mejor nota de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025/2026 en la Comunidad de Madrid y lo ha descubierto mientras grababa un TikTok con sus amigas en el parque. A unas semanas de irse de Interrail con sus amigas, la estudiante de 2º de Bachillerato ha detallado este jueves que había quedado con sus compañeras de clase para realizar "el típico vídeo de reaccionando a las notas" de la Selectividad, que es muy popular en redes sociales.