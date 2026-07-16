Varzaru (Digi España) afirma que la salida a Bolsa valida su plan de negocio a largo plazo

Madrid, 16 de julio de 2026. El consejero delegado de Digi Spain Telecom, Marius Varzaru, ha asegurado que la salida a Bolsa de la 'teleco' en España supone una validación del plan de negocio de la empresa a largo plazo y un "respaldo fuerte" de los inversores a su modelo basado en precios competitivos y generación de empleo. Digi Spain Telecom, que opera como la filial española del Grupo Digi, ha debutado este jueves en Bolsa a un precio de 6 euros por acción, lo que supone una variación del 7,1% respecto al precio de salida fijado en 5,6 euros.