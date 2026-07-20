Vecino de Rocafonda: "Dios o Alá hace un milagro cada 25 años; lo hizo con Messi y ahora Lamine

Barcelona, 20 de julio de 2026. "El padre de Lamine decía que una pierna de su hijo valía más que todo esto... y yo pensé ¿será que tiene una pierna ortopédica?" bromea Maria Jesús Prados, vecina del barrio de Rocafonda. Otro vecino del pueblo natal del Lamine Yamal, Manuel Calles, aseguraba que "Dios o Alá, como dicen ellos, hace un milagro cada 25 años; le dio un dos a Messi y ahora se lo ha dado a Lamine". Por su lado, el dueño del bar La Cordobesa, Juan Carlos Serrano, espera poder hacer pronto una videollamada con Lamine, cuando su padre se pase por el local. "Quedar campeón del mundo no se queda cada día" sentenciaba el vecino mataronés, Santiago Pulido, y añadía que todos en el barrio están "muy orgullosos".