Vecinos de la Bisbal: "Bombers priorizan las personas pero nosotros pensamos en los animales"

Girona, 4 de julio de 2026. Los vecinos de la Bisbal se han organizado para rescatar los animales de los terrenos colindantes al incendio. El punto de encuentro ha sido el bar Esther de Cruïlles. Los vecinos de la zona aseguran que se tuvieron que poner "muy serios" para lograr rescatar todos los animales posibles. Algunos de estos animales estaban en semilibertad en zonas de campo "muy extensas" y según los voluntarios han tenido que utilizar "métodos más salvajes" para acogerlos y llevarlos a salvo. Los vecinos Enric Juan, Josefina Rodríguez, Narcís Jacas y Xavier González han compartido sus testimonios.