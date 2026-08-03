Los vecinos de Ceuta tratan de recuperar la normalidad tras la llegada masiva de migrantes

Madrid, 3 de agosto de 2026. Los vecinos de Ceuta tratan de recuperar la normalidad en las calles y comercios, tras la llegada masiva de 50.000 migrantes registrada desde el pasado jueves y que el Gobierno de Rabat achaca a una combinación de las redes de trata de personas, la desinformación y los malentendidos en torno a una sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente, que se ha saldado con 72 migrantes fallecidos que trataron de cruzar a Ceuta desde Marruecos. (Fuente: Guardia Civil/ Europa Press/PP)