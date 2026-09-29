Vecinos de Corte de Peleas tras la fuerte lluvia: "El agua subió en décimas de segundo"

Corte de Peleas (Badajoz), 29 de septiembre de 2026. Declaraciones de vecinos de Corte de Peleas que tuvieron que ser evacuados de sus casas por las fuertes lluvias que sufrieron la pasada noche. Algunos dicen que "era un barro colorado que venía de lo que son las viñas" y que "ha sido en dos horas lo que ha caído", asegurando que "esto no se lo esperaba nadie" porque "ha caído de golpe", mientras otros recuerdan que "el agua daba por la rodilla", lamentan que "no ha dado tiempo a coger nada, ni la cartera" tras ver cómo "el agua subió en décimas de segundo", y coinciden en que ahora solo queda "fregar y fregar y fregar" y "quitar todo este barro" para intentar recuperar la normalidad.