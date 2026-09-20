Vecinos denuncian el "abandono" de unas obras de remodelación en la Dehesa de la Villa

Madrid, 20 de septiembre de 2026. Vecinos del Barrio de San Nicolás, próximo a la Dehesa de la Villa, han denunciado el "abandono" de las obras de remodelación de los parques infantiles de la zona, que se encuentran paralizadas desde hace más de un año y medio tras ser denunciadas ante la Fiscalía por carecer de los permisos necesarios. En declaraciones a Europa Press Televisión, el presidente de la Asociación de Vecinos San Nicolás-Dehesa de la Villa, Enrique García, ha explicado que el problema surgió cuando el Ayuntamiento comenzó a ejecutar un proyecto de presupuestos participativos para renovar los parques infantiles sin contar con las asociaciones de vecinos de la zona, a pesar de que existe una mesa de participación que se reúne cada dos meses.