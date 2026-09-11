Vecinos de Erandio se organizan ante la venta de sus viviendas a un fondo de inversión

Erandio (Bizkaia), 11 de septiembre de 2026. Un centenar de vecinos de la zona de Tartanga, en Erandio (Bizkaia), se han organizado ante la venta a un fondo de inversión de los inmuebles en los que residen. La operación afecta a unas 100 viviendas y, según ha explicado Iñigo Alonso, responsable de LAB de Ekintza Soziala en Bizkaia y portavoz de los afectados, los vecinos han descubierto que sus viviendas "han sido vendidas a un tercero" y que ahora pretenden que "salgan de sus casas". "Lo que tenemos claro es que no nos vamos", ha afirmado. Los vecinos aseguran que algunos inquilinos han recibido ofertas económicas para abandonar sus viviendas antes de que finalicen sus contratos. Ana, una de las residentes, lleva diez años en uno de los pisos y actualmente paga 836 euros al mes. "No hay dónde ir", ha señalado, antes de advertir de que "no hay alquiler" por "menos de 1.000 euros" ni en Erandio ni en municipios próximos como Barakaldo o Lutxana.