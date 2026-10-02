Vecinos de Moncófar (Castellón) agradecen que se anticipe el envío del Es-Alert en aviso rojo

Moncófar (Castellón), 2 de octubre de 2026. Vecinos de la localidad castellonense de Moncófar, donde el aviso rojo por lluvias intensas ha permanecido vigente hasta las 12 del mediodía, han explicado que esperaban que lloviera "algo más" tras haber recibido el Es-Alert en la mañana del jueves pero agradecen que se anticipe el envío de este tipo de advertencias a la población ante aviso rojo por lluvias intensas: "Parece que hemos aprendido algo". "Como pasó todo lo de la dana ahora anticipan mucho antes y eso se nota", ha comentado un vecino quien explica que esta época es habitual estos episodios de lluvia por la gota fría y asegura que es una situación que no suele asustar a los vecinos. En Moncófar algunos caminos rurales permanecían anegados en esta mañana y algunas calles se han mantenido cortadas a la circulación por la acumulación de agua tras unas precipitaciones intensas que se han producido a primera hora de este viernes.