Vecinos de Oliva vuelven a sus casas tras la dana: "Lo hemos perdido todo. Un desastre"

Oliva (Valencia), 20 de octubre de 2026. Vecinos de la localidad valenciana de Oliva han regresado a sus viviendas tras el paso de la dana Adam por el municipio. Algunos de ellos, que han vuelto para limpiar sus domicilios este martes, han explicado que en cuestión de minutos el agua llegó a alcanzar más de metro y medio. "Cuando yo entré estaba todo flotando hasta los sofás y las camas", ha asegurado uno de los vecinos que se acaba de reformar la vivienda. Otos vecinos han lamentado que todos los enseres de la planta baja "están para tirar": "Los muebles se están hinchando, el sofá está todo mojado y todo inundado, las sillas, la nevera (...) Todo para tirar".