Vecinos de Paiporta "intranquilos" ante una posible crecida del barranco del Poyo

Paiporta (Valencia), 1 de octubre de 2026. Vecinos de la localidad valenciana de Paiporta aseguran que están "intranquilos" y "preocupados" ante una posible crecida del barranco del Poyo por el aviso nivel rojo por lluvias con el recuerdo todavía presente de la dana de 2024 que asoló el municipio. "Llevamos ya dos sustos", explica una vecina quien señala que la anterior aviso nivel naranja las precipitaciones dejaron el barranco acumuló "mucho agua". "Todos estamos intranquilos tanto los de los primeros pisos y sobre todo los de las plantas bajas", ha comentado.